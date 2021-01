Bitcoin dendert af op een koers van 30.000 dollar - Apparata

Wat nou nieuw jaar en koersdaling. Voorlopig lijkt het erop dat de Bitcoin zeer binnenkort de 30.000 dollar gaat aantikken.

De laatste maanden lijkt er geen einde te komen aan de koersstijging van de Bitcoin. Een verklaring kan niemand echt geven. De vele steunpakketten van regeringen wereldwijd worden genoemd. Het vertrouwen in Bitcoin, waar het aantal beschikbare munten vaststaat, staat groot tegenover fiat geld dat bijgedrukt wordt. Ook blijven mensen nog altijd instappen, zelfs nu de koers zo hoog staat van de cryptocurrency.

Bitcoin naar 30.000 dollar

Van een correctie lijkt voorlopig nog geen sprake. Ook na de jaarwisseling stijgt de munt door en is er nog altijd spraken van een recordwaarde. Een koerswaarde van 30.000 dollar voor Bitcoin lijkt in zicht. Op het moment van schrijven is er nog maar een stijging van 700 dollar nodig om dit voor elkaar te krijgen. Het is een psychologisch getal, dus verwacht de nodige weerstand rond deze waarde.

De komende weken en sowieso dit kwartaal gaan spannend worden. In het verleden toen de Bitcoin zoveel waard was stortte de koers ineen. De vraag is nu of een herhaling van de geschiedenis gaat gebeuren, of dat Bitcoin dit keer wel solide blijft stijgen. Het blijft wat dat betreft één van de meest indrukwekkende instrumenten op financieel gebied, wat een grote groep winnaars én verliezers kent.

Beeld: Coindesk