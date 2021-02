Bitcoin dendert door $50.000 waarde heen - Apparata

Van uitstel komt geen afstel. In elk geval niet in het geval van Bitcoin, want de stabiele $50.000 koers is bereikt.

Gister flirtte Bitcoin heel even met een koers van 50k. Dat was van korte duur, want daarna daalde de koerswaarde enkele duizenden dollars. Vandaag is dat beeld heel anders. Bitcoin denderde door de $50.000 en blijft vooralsnog vol zelfvertrouwen.

Bitcoin $50.000

Omstreeks 08:00 brak Bitcoin door de 50k en sindsdien is de munt niet onder deze waarde geweest. Het voorlopige hoogtepunt staat op 51.735 dollar op Coindesk. Tegelijkertijd is de koersstijging ook gevaarlijk. Er heeft nog geen echte grote correctie plaatsgevonden. Wie nu denkt in te stappen op een golf naar 60.000 dollar neemt een flink risico.

De euforie rondom de cryptomunt is de laatste maanden hard gestegen. En met de recordwaarde van meer dan $50.000 voor Bitcoin is dat ook begrijpelijk. Of je nu ingestapt ben op 20.000, 30.000 of 40.000 dollar. In al deze gevallen is er sprake van winst als er in de tussenliggende tijd niets verkocht is. Daar schuilt juist een gevaar van onoverwinnelijkheid. Maar omdat niemand weet wat het plafond is gaat Bitcoin gewoon door. En de grote bedrijven, zoals Tesla, Mastercard en anderen, doen vrlijk mee. Gebruik je verstand en ken de risico’s, want de plotselinge hoofdpijn kan pijnlijk uitvallen.