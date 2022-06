Bitcoin door het putje: zo staat het ervoor

Rake klappen voor de bekendste cryptocurrency in de afgelopen uren. Hoe staat het ervoor met Bitcoin?

Het bloed loopt door de straten. Dat kun je wel zeggen. Niet alleen van Bitcoin, maar ook de aandelenmarkt heeft de afgelopen dagen forse klappen gehad. Waar de aandelenmarkt in het weekend gesloten is, gaat Bitcoin vrolijk door met stijgen en dalen op zaterdag en op zondag.

Dalen is de hoofdzaak. En hard ook. De munt staat weer terug op het niveau van coronajaar 2020. Nog niet zo slecht als het dieptepunt van dat jaar. Daarvoor moet de munt echt zakken naar een waarde van 5.000 dollar. Maar wel rond de periode van november 2020. Ook toen was de cryptocurrency zo’n 18.000 dollar waard.

Bitcoin staat er niet goed voor. Tenminste, als je een HODL’er bent. Wie heeft gewacht op een instapmoment vanaf de top zal in zijn of haar handen wrijven. In een tijdbestek van zeven dagen is Bitcoin meer dan 30 procent gedaald.

Sinds het aanbreken van 2022 is de munt zelfs meer dan 60 procent verdampt in waarde. De grootste klappen vielen in de afgelopen weken. In slechts een maand tijd ging de waarde van BTC met bijna 40 procent naar beneden. Aldus de cijfers op Coinmarketcap.

Er is nog veel onduidelijk. Door de volatiliteit is niet te zeggen welke kant het opgaat. Hoe Bitcoin er op dit moment voorstaat lijkt een volgende daling niet uit te sluiten. En hoe ver dat het gaat? De tijd zal het leren. Spannend is het in elk geval wel.