Bitcoin doorbreekt rustig de 50.000 dollar

In alle rust en kalmte is Bitcoin door 50.000 dollar gegaan en blijft het daar nog een beetje hangen.

Geen enorme koersopmars of een nieuwe flinke stijging. Bitcoin is rustig door de 50.000 dollar koerswaarde gegaan en zit hier alsof het een comfortabele stoel is. De koerswaarde werd omstreeks 07:00 vanmorgen bereikt. Sindsdien blijft de prijs hier een beetje schommelen.

Op het moment van schrijven staat de waarde op 50.150 dollar. Het hoogste niveau tot nu toe werd bereikt om bijna 50.400 dollar op Coindesk. Het zal voor velen, die op de dip van de afgelopen weken, een moment zijn geweest om winst te pakken. De andere groep, die op de piek van meer dan 60.000 dollar hebben gekocht, zullen heel anders naar de koers kijken. Deze groep staat nog onder water en hoopt dat Bitcoin niet al te lang op die 50.000 dollar blijft hangen en doorstijgt.

Voor velen was de 50k een psychologische koers. Nu het doorbroken is kan de weg naar boven openstaan. Voorzichtigheid is echter geboden en dat zie je nu ook. In de afgelopen uren is er juist veel kalmte te ontdekken en zit de Bitcoin trein nog altijd op het 50k-station. Wanneer de trein vertrekt en of deze verder gaat of zich juist terugtrekt gaan we de komende uren zien.