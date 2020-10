Zo denkt Elon Musk over Bitcoin en andere cryptomunten - Apparata

Hoe gaat Elon Musk om met Bitcoin en andere cryptomunten?

We zien dat steeds meer grote bedrijven investeren in de Bitcoin. Met name bedrijven in de tech-sector slaan toe. Veel insiders verwachten/hopen dat Elon Musk snel aansluit bij dit rijtje. Wij betwijfelen dat.

Hoe denkt Elon Musk over de Bitcoin en andere cryptomunten?

Allereerst is natuurlijk de vraag of Elon Musk überhaupt wel bezig is met Bitcoin en cryptomunten. Het antwoord daarop is ‘ja’. Hoewel hij natuurlijk vooral over Tesla en zijn ruimteproject plaatst mengt hij zich op Twitter nogal eens in de discussie over Bitcoin en cryptomunten. Zo onthulde hij zijn bezit in BTC en dat is opvallend weinig.

I still only own 0.25 Bitcoins btw — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020

Ook lijkt hij niet direct bezig met het bereikbaar maken van BTC. Dit gerucht ging even. Men dacht namelijk dat hij BTC-geldautomaten bij zijn Tesla-fabrieken zou installeren, maar ook hier was Elon Musk kort en duidelijk in zijn antwoord.

I don’t think this is accurate — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2020

Eerder deze zomer ging het gerucht dat hij meer zou voelen voor een andere cryptomunt met bijbehorende Blockchain, namelijk Ethereum (ETH). Men suggereerde zelfs dat hij op die Blockchain ‘iets’ aan het bouwen zou zijn. Alweer kroop Elon Musk in de pen.

I’m not building anything on ethereum. Not for or against it, just don’t use it or own any. — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020

Elon Musk is dus niet geïnteresseerd in Bitcoin, wil hij geen enkele cryptomunt?

Als je op basis van deze tweets de conclusie trekt dat Elon Musk dan helemaal niet geïnteresseerd is in cryptomunten ben je te snel met je conclusies. Niet de Bitcoin maar de Dogecoin (DOGE) is volgens Elon Musk de cryptomunt om in de gaten te houden. Hier tweet hij regelmatig over.

Zoals je in onderstaand filmpje kan zien is hij nogal positief over de DogeCoin (DOGE). Zijn tweets zorgen regelmatig voor een koersstijging van deze ‘funmunt’.

Volgens het laatste gerucht heeft Elon Musk zijn zinnen echter helemaal niet op de cryptomarkt gezet. De Winklevoss tweeling, eveneens actief in crypto, denken namelijk dat Elon Musk in gaat zetten op het winnen van goud in de ruimte. Kortom, het zal nog even wachten zijn op de adoptie van Bitcoin door Elon Musk. Wees dan ook erg sceptisch als je berichten ziet dat Musk actief zou zijn in crypto. Dit is namelijk vaak fraude.

Ondertussen op de cryptomarkt…

Uiteraard nemen tot slot nog even een kijkje op de cryptomarkt. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 12.10 uur vastlegde, laten zien dat de Bitcoin en de belangrijkste cryptomunten consolideren na een aantal dagen van groei. Erg schokkend ziet dit er vooralsnog niet uit.