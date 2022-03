Bitcoin-explosie verwacht na deze aankoop

Iemand is van plan om heel veel Bitcoins te kopen, wat een Bitcoin-explosie kan veroorzaken. Lees hier wie dat is en waarom hij dat gaat doen.

Terra-oprichter Do Kwon hintte op een toekomstige aankoop van $ 3 miljard aan Bitcoin om de reserves van het protocol te leveren. Dit deed hij in een recente Twitter Space. Deze is opgezet door Bitcoin-enthousiasteling Udi Wertheimer. Een van deze aankondigingen heeft te maken met de opname van nieuwe token-mechanica. Die rekening houdt met een of andere vorm van Bitcoin in het Terra-ecosysteem.

Terra-ecosysteem

In dit verband heeft Kwon aangekondigd dat Terra werkt aan het brengen van een vorm van tokenized Bitcoin naar de Terra-blockchain. Dit in de meest gedecentraliseerde vorm die mogelijk is. Kwon legde ook uit dat UST (stablecoin binnen het systeem) met de toevoeging van Bitcoin een hybride stablecoin zou worden. Waardoor gebruikers $ 1 aan UST kunnen inwisselen voor $ 0,99 aan BTC. Dit zou gebruikers effectief in staat stellen om BTC in te wisselen. Dit door UST te gebruiken voor een premie van 1%. Bijna op dezelfde manier dus waarop LUNA nu wordt gebruikt.

Op de vraag waarom Terra Bitcoin als reserveactiva koos, verklaarde Kwon: ‘Ik bedoel hier een aantal redenen, maar simpel gezegd, Bitcoin is het enige harde reserveactivum dat is bewezen uit de digitale valuta’s… Het is erg moeilijk voor iemand in crypto om Bitcoin in twijfel te trekken’.

Bitcoin-explosie

Kwon verwacht dat deze nieuwe tokenized-versie van Bitcoin in het Terra-ecosysteem de facto reservevaluta wordt van veel protocollen. In het licht hiervan heeft Kwon enkele cijfers bekendgemaakt over de hoeveelheid Bitcoin die Terra op korte termijn zal kopen. De CEO van Terraform Labs verklaarde dat het bedrijf een budget heeft om op korte termijn voor $ 3 miljard aan Bitcoins te kopen en kondigde aan dat het grootste deel van deze Bitcoins nog niet is gekocht. Doet hij dat wel, dan zal de koers vermoedelijk een impuls krijgen.