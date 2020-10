Hoe reageert de Bitcoin op de US verkiezingen? - Apparata

Wat verwachten analisten van de Bitcoin koers na het eerste debat tussen Trump en Biden (en wie wordt president?)

De koers van de Bitcoin wordt beïnvloed door statistieken (technische factoren) en belangrijke gebeurtenissen in de wereld (fundamentele factoren). Een van die fundamentele factoren is de vraag wie er president wordt. Vraag is hoe de Bitcoin koers gaat reageren. Ook kan men aan de hand van de cryptomarkt al iets zeggen over wie de volgende Amerikaanse president moet worden. Wij analyseren.

Zo reageert de Bitcoin op de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Het eerste debat tussen Donald Trump en Joe Biden was volgens alle media meer chaos dan een inhoudelijke wisseling van standpunten over de te varen koers van Amerika. Beide partijen lijken de steunmaatregelen van de FED te steunen en daarmee de ruimte te bieden voor meer inflatie. De suggestie van Trump dat hij een negatieve uitkomst aan zou willen vechten zorgde voor angst. Al met al was er dus weinig concreets. Direct na het eerste debat was er een dip op de financiële markten en de Bitcoin maakte daarop geen uitzondering. Zo lang er geen duidelijkere positie komt van beide partijen lijkt de Bitcoin dus niet te sterk te reageren.

Hoe Joe Biden over de Bitcoin denkt is overigens niet bekend. Wel weten we dat Trump niet direct een voorstander van de cryptomunt is. Dit lijkt voor analisten geen onoverkomelijk probleem.

Koersstijging Bitcoin na de verkiezingen

Analisten verwachten dan ook dat de Bitcoin pas (positief) gaat reageren na de verkiezingen. Op basis van historische analyses is die verwachting logisch en verklaarbaar. Zo blijkt de FED extra inflatie toe te staan als een nieuwe president begint om hem zo financiële ruimte te bieden om zijn beloofde veranderingen door te laten voeren.

Daarnaast ontstaat er naar verwachting onzekerheid. Door COVID moeten veel Amerikanen per post stemmen en dat kan tot vertraging van de uitkomst leiden. Ook heeft Trump al gesuggereerd een eventuele (voor hem) negatieve uitkomst aan te vechten. Al deze factoren zorgen voor extra onzekerheid en dat is voor de Bitcoin vaak een vruchtbare bodem. Analisten verwachten dan ook een koersexplosie in het vierde kwartaal.

De Bitcoin en cryptomunten vandaag

Vandaag zien we nog niet te veel beweging in de koers van de Bitcoin en de cryptomarkt. In het overzicht van live cryptokoersen, dat ik vandaag om 9.50 uur vastlegde zien we dat de Bitcoin en belangrijkste cryptomunten positief aan de nieuwe maand beginnen.

De Bitcoin-koers in dollars bedraagt $ 10.842,83.

Wie wordt eigenlijk de nieuwe president?

Bezitters van cryptomunten gebruiken hun munten niet alleen als investering, maar ook om bijvoorbeeld online weddenschappen af te sluiten. Waar de gewone optiebeurzen voor cryptomunten gisteren een reguliere handelsdag kenden was er een grote toeloop op sites waar men met cryptomunten op de nieuwe president kan speculeren.

Waar men tot voor het debat merendeels inzette op Trump is dit na het debat veranderd. Inmiddels is ‘Sleepy Joe’ Biden favoriet met 61%. Kortom, er wacht ons een spannende maand.