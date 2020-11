Bitcoin verliest € 2.000,- en andere cryptomunten nog meer - Apparata

Bitcoin zwaar onderuit, slagveld voor andere cryptomunten.

Na alle absurde stijgingen van de afgelopen dagen moest er haast wel een terugslag komen. De investeerders die daarin geloofden worden op hun wenken bediend. Het is bijltjesdag voor de Bitcoin en andere cryptomunten.

Bitcoin daalt hard

Op het moment van schrijven is de koers van de Bitcoin gezakt naar EUR 14.210,17 en dat is bijna 2000 euro oftewel 8,59% minder dan gisteren. Daarbij komt dat de munt vanmorgen nog lager staat, dus eigenlijk al een beetje teruggekomen is. De andere cryptomunten doen het nog slechter.

Ripple en Stellar leveren weer veel in

De Bitcoin houdt het verlies relatief gezien beperkt. Veel andere cryptomunten schrijven het verlies in dubbele cijfers. De Ripple, die gisteren en eergisteren nog razendsnel steeg verliest het meest met – 25,45% in 1 dag. Ook de andere opvallende stijger, Stellar levert met 21,18% bijzonder veel in. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 10.25 vastlegde, geven dan ook een droevige aanblik.

De koers van de BTC in $ bedraagt op dit moment $ 16.8860,30.

Wat is er aan de hand met de Bitcoin en andere cryptomunten?

Op dit moment is de grote correctie nog volop gaande. Het is daarom moeilijk om een detailanalyse te maken. De eerste analyses duiden erop dat men vannacht in Azië de winsten heeft geïncasseerd die door de snelle groei van de afgelopen dagen op de borden stonden. Dit zien we ook aan het feit dat de stable coins rode cijfers schrijven. Daarbij is de zogenoemde ‘fear and greed’ index op recordhoogte (93 van 100) en dat betekent dat veel investeerders willen cashen. Voor zover men nu inschat is dit echter een tijdelijke dip en is de bull-rally nog niet gebroken.