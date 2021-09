Bitcoin knalt omhoog, de experts weten het zeker!

Mike McGlone van Bloomberg weet het zeker: er komt een crypto bull market aan. Hij heeft een prijsvoorspelling gedaan over de belangrijkste crypto’s. Bitcoin knalt omhoog, lees hier wat zijn verwachtingen zijn.

Bloomberg Intelligence senior strateeg Mike McGlone heeft zijn Bitcoin-prijsvoorspelling van $100K bevestigd. En ziet $5K voor Ethereum als de weg van de minste weerstand. Hij verwacht dat de cryptomarkt zal gedijen in een “opgefriste bullmarkt”.

Bull market komt eraan

Volgens meerdere analisten zijn de cryptocurrencies klaar om te gedijen. En is de ‘bull market’ (koers omhoog) nieuw leven ingeblazen. De analist van Bloomberg McGlone besprak zijn prijsvoorspellingen voor de digitale munten in de september-editie van Bloomberg Crypto Outlook, die vrijdag werd gepubliceerd. En dat zijn best interessante inzichten. Hij zegt namelijk: ‘We zien Ethereum op koers richting $5.000 en $100.000 voor Bitcoin. Portefeuilles van een combinatie van goud en obligaties lijken steeds uitzonderlijker te worden, zonder dat er wat crypto’s in de mix komen.’

De analist legde uit dat “afnemend aanbod” de prijs van Ethereum verhoogt te midden van “toenemende vraag en adoptie”, en benadrukte dat Ethereum de belangrijkste noemer is voor niet-fungible tokens (NFT’s) “die aan kracht winnen”.

Bitcoin gaat verder omhoog

Ook naar Bitcoin heeft hij goed gekeken. De Bloomberg Intelligence-analist is van mening dat Bitcoin de $100.000 bereikt als zeer waarschijnlijk. Hij zei hierover: “De jaren na de halvering hebben de grootste waardering gekend, en 4x in 2021 zou vrij tam zijn voor de nummer 1 crypto vergeleken met 55x in 2013 en 15x in 2017.” Dus na elke dip, komt er een stijging. En als we naar de afgelopen kijken is de dip nu over.

Benadrukkend dat “de stieren de controle hebben”, beweerde de analist dat “de crypto-activa nu klaar zijn om te gedijen, nadat ze de correctie hebben overleefd.” Niks lijkt een verdere stijging in de weg te staan.