Bitcoin kopen met contant geld in de supermarkt

Even de boodschappen doen én Bitcoin kopen via de geldautomaat in de supermarkt.

Bitcoin kopen. Is dat nu echt zo moeilijk? Voor mensen die niet zo handig zijn met computers ongetwijfeld wel. Maar ook deze groep krijgt de kans om op eenvoudige wijze aan de munt te geraken. Namelijk door middel van geldautomaten. Een bekend fenomeen voor iedereen, want normaal haal je geld ‘uit de muur’ bij een geldautomaat. In dit geval stop je er geld in en krijg je er Bitcoin voor terug.

Dit soort Bitcoin geldautomaten zijn met een opmars bezig in de Amerikaans Walmart supermarkten. Daarover bericht Coindesk. In de kiosk van Coinstar, wat onderdeel is van een deel van de supermarkt, zijn de automaten te vinden. Er is daarvoor een samenwerking aangegaan met het cryptobedrijf Coinme, die de geldautomaten levert. Er zouden al 200 geldautomaten om Bitcoin te kopen zijn geïnstalleerd bij de Coinstar kiosk. De kiosk locaties bestonden al. Normaal ging je daarheen om wat geld uit de muur te halen, om vervolgens met cash te kunnen winkelen.

Is het aan te raden om Bitcoin op deze manier te kopen? Niet echt. Online kun je veel goedkopere alternatieven vinden. Zo rekent de machine toeslagen van vier procent voor het kopen van de cryptocurrency. Daarnaast zitten er nog zeven procent transactiekosten aan vast. Dat maakt het een prijzige actie.