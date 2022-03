Bitcoin profiteert nauwelijks van digitale dollar uitspraak Biden

Even leek het erop dat Bitcoin door het dak ging door de uitspraak over een digitale dollar van president Biden. Maar dat effect is nu al teniet gedaan.

Bitcoin beweegt op vraag en aanbod en niet op nieuwsspeculatie. Natuurlijk, dat laatste helpt om de koers naar boven of naar beneden te laten bewegen. Maar goed nieuws voor de wereld van cryptocurrency betekent niet automatisch dat de koers ook stijgt.

Toen het uitlekte dat de Amerikaanse overheid onderzoek gaat doen naar een digital dollar ging de koers van Bitcoin met dik 8 procent omhoog. De koers ging van zo’n 38.500 dollar naar een hoogtepunt van 42.540 dollar op Coindesk. Later volgde de daadwerkelijke uitspraken van president Biden, maar Bitcoin wist niet vast te houden. Ondanks de positieve geluiden ging de koers weer als een achtbaan naar beneden.

De daling gebeurde afgelopen nacht terwijl je ongetwijfeld lekker lag te slapen. Ondanks het mooie nieuws van Biden dook Bitcoin met meer dan vijf procent naar beneden. De munt zit nu bijna op het niveau van voor het goede nieuws. Bijna terug bij af dus. Kortom, toffe ontwikkelingen hebben niet het gewenste effect waar investeerders soms op hopen. Het blijft een spelletje van vraag en aanbod. En al een tijdje lijkt er meer aanbod dan vraag te zijn in Bitcoin.