Bitcoin vecht al hele dag om deze muur te doorbreken

Vooralsnog lukt het Bitcoin niet om die muur te doorbreken. En of daar de komende uren verandering in gaat komen? Tja.

Gisteren was er eindelijk een goede dag voor Bitcoin en cryptocurrency in het algemeen. De bekende cryptomunt stond in het groen en wist enkele procenten te klimmen. Vanuit het dal van 46.000 dollar ging BTC naar 49.000 dollar. Maar daar staat een enorme muur.

Dat is de psychologische muur van 50.000 dollar. En ondanks de stabiliteit is het Bitcoin de afgelopen nacht en dag niet gelukt om die muur te doorbreken. Alsof de muur wordt bewaakt door wachters die Bitcoin, als een soort indringer, telkens terugstuurt. De hoogste koers van vandaag tot nu toe is 49.574 dollar op Coindesk.

In de namiddag met het openen van de Amerikaanse beurzen zijn er weer nieuwe pogingen gedaan die 50k te doorbreken. Die pogingen kunnen vanavond en vannacht nog doorgaan. De laatste keer dat Bitcoin een waarde van 50.000 dollar had was exact tien dagen geleden, op 12 december. Daarna kwam de munt in een neerwaartse trend. Pas gisteren werd die trend doorbroken met een opwaartse beweging. Daar is het vandaag blijven hangen zonder echte stappen te zeggen. Het is afwachten of die Bitcoin muur doorbroken gaat worden, of dat de munt toch weer terugvalt in het oude patroon, zo vlak voor kerst.