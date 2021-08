Bitcoin voor tweede dag op rij in het rood. Waarom?

Bitcoin en ook andere crypto’s staan in het rood deze dagen. Tijd voor een kleine update om de stand van zaken te bekijken.

De stijging boven de eerder bereikte 50.000 dollar blijft nog uit. Sterker nog, voorlopig gaat de koers de andere kant op. Dat is het beeld dat geschetst wordt deze dagen. Gisteren daalde de koers van Bitcoin met enkele duizenden dollars. Die daling gaat nu verder met een prijs onder de 47.000 dollar.

Op het moment van schrijven is de koers met meer dan twee procent gedaald in vergelijking met gisteren. Het laagste punt werd rond 09:00 bereikt met een waarde van 46.600 dollar op Coindesk. Ook andere munten zitten in een negatief spiraal. Ethereum staat in de min, net als bijvoorbeeld Ripple. Sommige altcoins lijken een nog hardere klap te verwerken. Dogecoin daalde zo’n vijf procent in 24 uur.

Bitcoin in het rood

De vraag is altijd waar je die daling aan kunt linken. En dat is en blijft speculeren. Als je naar het nieuws kijkt zijn met name hacks van crypto exchangs de laatste tijd veel onder de aandacht gekomen. Negatief nieuws voor de cryptowereld en daar kun je een negatieve koers aan linken.

Voorlopig nog geen doorgroei vanaf de 50.000 dollar voor Bitcoin dus nu de munt in het rood staat. Het tegenovergestelde lijkt waar.