Bizar! Computer maakt zelf een speelbaar GTA V - Apparata

Een bizarre ontwikkeling als het gaat om neurotechnologie. Een computer is slim genoeg om de wereld van GTA V na te maken. Het resultaat: GAN Theft Auto.

Ja, het ziet er een beetje uit alsof je met je dronken kop GTA V aan het spelen bent. Daar moet je even doorheen prikken. Want de techniek achter deze mogelijkheid is baanbrekend. Een stel slimme koppen hebben het voor elkaar gekregen om een computer GTA V te laten namaken en het is nog speelbaar ook.

GAN Theft Auto

De video is gedeeld door YouTuber Harrison Kinsley. Waar je naar kijkt is GAN Theft Auto. Vertaal je dit naar het Nederlands dan hebben we het over een generatief antagonistennetwerk, waarbij een computer dingen leert aan de hand van kunstmatige intelligentie. In dit geval is door middel van zo’n netwerk een geleerd hoe de game GTA V in elkaar steekt. Vervolgens komt de computer met een geheel eigen versie van GTA V. Het lijkt net echt. Als het ware speelt GAN de game af op basis van het geheugen.

GAN Theft Auto is a Generative Adversarial Network that recreates the Grand Theft Auto 5 environment. It is created using a GameGAN fork based on NVIDIA’s GameGAN research. With GAN Theft Auto, the neural network *is* the environment and you can play within it. Harrison Kinsley

Kinsley heeft dit project samen met Daniel Kukieła gemaakt. Het hele project is te vinden op GitHub mocht je interesse hebben. Kijk zeker even de bijgevoegde video om wat meer uitleg over dit principe te krijgen.