Bizar, malware formatteert je externe harde schijf - Apparata

De meest nare streek die je toch kunt verzinnen. De WD My Book Live kampt met malware, waardoor op afstand de inhoud kan worden gewist.

Op een externe harde schijf bewaar je doorgaans belangrijke bestanden. Of dat nu zakelijk is, of gewoon voor je zelf. Vakantiefoto’s, documenten en ga zo maar door. Vaak zien mensen dit als de backup van hun bestanden. Kortom, als de externe harde schijf iets overkomt zijn de bestanden kwijt. In dat kader is er iets vreselijks gaande met de My Book Live.

WD My Book Live malware

Deze Western Digital externe harde schijf staat als NAS in verbinding met het internet. Zo kun je op afstand bij je bestanden. Maar ook kwaadwillenden als de beveiliging niet goed is. Dat laatste heeft ervoor gezorgd dat er malware rondgaat dat de inhoud van deze externe harde schijf wist. Alles is foetsie.

WD drukt bezitters van de My Book Live op het hart om de verbinding met het internet te verbreken. Zolang er nog geen fix is dien je de externe harde schijf offline te houden. Alleen zo kunnen anderen er op afstand niet bij om de malware los te laten gaan op de My Book Live. Het is toch je grootste angst als belangrijke data verloren gaat op je geliefde externe harde schijf.. (via Ars Technica)