Bizarre 200 MP camera Samsung debuteert op verrassende smartphone

Samsung legt de laatste hand aan een joekel van een 200 MP camera. De eerste smartphone die hem krijgt is tamelijk onverwacht.

Een camera met meer megapixels is niet automatisch een uitstekende camera, maar een grotere en betere lens, vaak met meer megapixels, helpt wel met het verbeteren van de kwaliteit. Smartphonecamera’s beginnen al grote MP-getallen te krijgen en het wordt alleen maar groter.

Samsung camera met 200 MP

Samsung kondigde namelijk vorig jaar hun nieuwe ISOCELL HP1 Image Sensor aan. Dit wordt de volgende generatie smartphonecamera’s van het merk. Samsung kondigde al aan dat het zou gaan om een aardig gigantische 200 MP camera. Je zou verwachten dat de Samsung S22 (Ultra) daarmee zijn hoofdcamera heeft gevonden, maar het bleef bij ‘slechts’ 108 MP voor het nieuwste vlaggenschip van de Koreanen. De camera wordt natuurlijk op de markt gebracht en kan daardoor gekocht worden voor gebruik door andere merken. Xiaomi schijnt al interesse getoond te hebben en ook verwachten we eerder dan later een Samsung met hun eigen camera. 200 MP is namelijk een aardig indrukwekkend getal.

Samsung 200 MP camera voor… Motorola!

Nu is er echter een afbeelding gelekt op Weibo (het Chinese Facebook) van een smartphone die de camera achterop heeft. Het is inderdaad een lel van een ding en door het opschrift ‘200 MP HP1’ lijkt het evident dat het om de 200 MP grote ISOCELL HP1 gaat van Samsung. Ook zien we een logo achterop: dat van Motorola!

Eén en één is twee zou je zeggen: het heeft er alle schijn van dat Motorola de camera van Samsung gaat debuteren. Dat zou gaan gebeuren op de Motorola ‘Frontier’, een nieuw vlaggenschip van het merk. Het is alweer een tijdje geleden dat we een dik apparaat van Motorola konden verwachten, maar de Frontier lijkt nu al potent te zijn. Het apparaat gaat gebruik maken van de Snapdragon 8 Gen 1 Chip en krijgt een 6,7 inch P-OLED scherm mee, samen met werkgeheugen dat kan oplopen tot 12 GB. En dus een killer-camera. Opvallend dat het dus niet Samsung is die hun nieuwe 200 MP camera mag debuteren.

Er gaan geluiden dat we de Motorola Frontier te zien krijgen in juli van dit jaar. Dan zien we of een vlaggenschip Motorola weer ‘back in the game’ kan krijgen.