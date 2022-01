Bizarre Android malware kan je complete smartphone wissen

Een hardnekkige malware vormt een bedreiging voor Android smartphones. De malware kan de telefoon terug naar fabrieksinstellingen zetten.

Duizenden foto’s, tientallen apps en gepersonaliseerde instellingen. Een enorme nachtmerrie zou het toch zijn als plots je smartphone is gereset naar de fabrieksinstellingen. Toch is dit een serieuze dreiging voor smartphones met Android. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van Cleafy.

Onderzoekers hebben een nieuwe vorm van malware op Android ontdekt. Deze malware is zo hardnekkig dat het eigenhandig in het ergste geval je smartphone terug naar de fabrieksinstellingen kan zetten. Maar eerst hebben de kwaadwillenden het uit op je geld. De malware komt oorspronkelijk uit Brazilië en is bekend onder de naam BRATA. Deze afkorting staat voor Brazilian Remote Access Tool Android.

De malware bestaat al een aantal jaar maar was vooral van kracht in het Zuid-Amerikaanse land. Er is echter door de onderzoekers een nieuwe versie ontdekt in december vorig jaar. Deze variant is nog krachtigere dan voorheen. De malware is ontdekt op smartphones is onder andere het Verenigd Koninkrijk, Italië, de Verenigde Staten en Polen.

Door je Android smartphone altijd up-to-date te houden kun je malware het beste buiten de deur houden. Open daarnaast nooit vreemde mailtjes en download geen apps die niet afkomstig zijn uit de Play Store. Verder is het af te raden om bankzaken te regelen op een publiek netwerk, zoals een hotspot in een café.