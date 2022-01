Bizarre kruising zorgt voor duurste overname game-industrie

Grote gamestudio Take Two koopt andere grote gamestudio Zynga en het resultaat is een overname van 12,7 miljard dollar: het duurste ooit in de game-industrie!

In de bedrijfswereld vliegen de hoge bedragen je om de oren. Want als één groot bedrijf een ander groot bedrijf wil kopen, willen ze allebei geld zien. Vooral de kopende partij, natuurlijk. Nog nooit eerder wilde een bedrijf zo veel geld zien, maar er werd gezwicht. En zo kocht Take Two Interactive Software het bedrijf Zynga in de duurste overname in de game-industrie ooit: 12,7 miljard dollar.

Take Two koopt Zynga

Allereerst voor wie het even kwijt is: welke bedrijven zijn dit? Take Two Interactive Software is een uitgever die onder andere de eigenaar is van alle Rockstar Games studio’s ter wereld, die je dan weer kan kennen van de Grand Theft Auto serie. Zynga boert ook goed, dit is namelijk de uitgever van talloze browser-spelletjes en is zich recent gaan richten op (zeer populaire) mobiele spelletjes. Onder meer FarmVille is een grote titel van Zynga.

Samenwerking

Take Two en Zynga zijn samen goed voor een omzet van zo’n zes miljard dollar per jaar, maar waarom hebben ze het nodig? Simpel, omdat Take Two zich meer wil gaan richten op mobiele games. Zynga heeft daar natuurlijk de know-how en de bekende titels in. Wel kondigen beide partijen aan dat ze ook kunnen bezuinigen als ze elkaars hulp hebben. Mag wel, want die 12,7 miljard dollar moet zichzelf natuurlijk wel een beetje terugverdienen.

Er moet nog officiële goedkeuring komen voor de overname door aandeelhouders van beide bedrijven, maar verder lijken alle voorbereidingen gedaan te zijn. Om het op zijn Hollands te zeggen: kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.