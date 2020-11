5 tips om nog goedkoper te tech-shoppen op Black Friday - Apparata

Met deze tips bespaar je nog meer geld als je op Black Friday gaat tech-shoppen.

De laatste vrijdag van de maand is het weer ‘Black Friday’. Voor de liefhebber zijn er mooie koopjes te scoren. Hiervoor is een goede voorbereiding belangrijk, want niet elk koopje is zo mooi als het lijkt. Met deze tips scoor je nog makkelijker.

Tip 1: Black Friday voorbereiden

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maak daarom eerst een lijstje. Deel dit op in 3 dingen. Wat heb je echt nodig, wat is leuk om te hebben en wat kunnen cadeausuggesties zijn. Maak vervolgens een budget en verdeel dat over die drie categorieën. Ga daarna eens rustig kijken wat die producten kosten zonder aanbieding of met aanbiedingen vóór de Black Friday acties.

Zo voorkom je dat je in aanbiedingen trapt die eigenlijk geen aanbieding zijn. Dat is geen overbodige luxe, want helaas staat Nederland bekend om de nepaanbiedingen. Ook kan je zo zien of er regelmatig gestunt wordt met producten, waardoor je misschien voor of na Black Friday wel goedkoper uit bent.

Tip 2: pas op voor upselling tijdens Black Friday

Natuurlijk kan je mooie koopjes scoren tijdens Black Friday, maar het is ook een truc om je via een omweg te strikken voor allerlei dure extra producten.

Neem bijvoorbeeld sfeervolle ledverlichting met bijbehorende app. Klinkt hartstikke leuk voor de feestdagen. Zo’n setje werkt echter met een hub waarmee je de lampjes moet bedienen. Bovendien kan de app updates krijgen met extra functies. Zijn die updates en hub inbegrepen? Is er naast de Black Friday aanbieding niet een ‘gewone’ pakketaanbieding die, als je alles optelt, goedkoper is?

Tip 3: Zijn jouw koopjes wel nuttig en bruikbaar?

Als je onvoorbereid de (digitale) uitverkoopbak induikt zie je hele leuke en handige gadgets. Soms blijkt echter dat die alleen geschikt zijn voor bijvoorbeeld iOS. Toch jammer als degene aan wie je het cadeau wilt geven alleen Android-toestellen heeft. Zeker bij cadeau suggesties is het goed om na te gaan of de ontvanger niet al zoiets heeft en of jouw cadeau voor die persoon wel bruikbaar is. Dat zelfde geldt natuurlijk als je jezelf met een koopje (of twee) wilt verwennen.

Tip 4: hoe is het retourbeleid?

Nu kan het gebeuren dat je toch spijt krijgt van een aankoop. Je eerste reactie is ‘terugsturen’, maar kan dat wel? Daarom de tip om vooraf de retourvoorwaarden te bekijken. Mag je een Black Friday aanbieding wel terugsturen? Krijg je dan ook je geld terug of een ‘shoptegoed’? Allemaal zaken die van goedkoop duurkoop kunnen maken als je niet goed oplet.

Tip 5: Google

Tot slot is het goed om, zeker bij onbekende merken, vooraf even goed te googelen naar reviews en veel gevonden problemen. Bovendien een mooi moment om even te checken of er iet ergens anders een betere Black Friday deal te scoren valt. Wil je jezelf nog meer voorbereiden? Ook vorig jaar deelden we al een aantal tips.

Uiteraard blijft Black Friday natuurlijk een feest voor de koopjesjagers, dus happy hunting!

Afbeelding: Pexels