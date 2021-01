Bling Empire seizoen 2: makers kunnen niet wachten - Apparata

De makers achter Bling Empire kunnen niet wachten om een seizoen 2 te maken van de populaire realityserie.

Reality tv is nog altijd niet dood. Hier in Nederland proberen ze het weer met Big Brother en Netflix heeft Bling Empire. Als je serie maar extravagant en bizar genoeg is blijven mensen toch wel kijken. Dat is het bewijs van de tv-serie Bling Empire op de Amerikaanse streamingdienst.

De serie volgt een groep bizar rijke Aziaten in Beverly Hills. Het heeft blijkbaar toch iets aantrekkelijks om te kijken naar een stel rijke mensen in bizarre omstandigheden. De serie zelf heeft een vrij matig script. De dialogen slaan nergens op en je prikt er snel doorheen met vooropgezette drama’s. En toch blijf je kijken, wat is dat toch?

Bling Empire seizoen 2

Het succes van Bling Empire schreeuwt om een seizoen 2. Officieel heeft Netflix nog geen groen licht gegeven voor een nieuw seizoen. Het lijkt er echter dik in dat er een tweede seizoen gaat komen. De makers flirten al met de media dat ze een nieuw seizoen zien zitten. Zo zegt producer Jeff Jenkins tegenover T&C dat hij niet kan wachten om door te gaan met deze cast. En is Bling Empire ook al jouw nieuwe guilty pleasure? Of walg je van dit soort reality tv?