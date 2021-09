BMW minibike gaat 90 km/u en komt 90 km ver

BMW heeft een eigen minibike gepresenteerd. En het ziet er heel tof uit.

Als je hiermee komt voorrijden maak je wel indruk. Kers op de appelmoes is dat waarschijnlijk niemand doorheeft dat je op een BMW zit. Want het is nu niet zo dat de Duitse auto- en motorfabrikant bekend staat om het maken van minibikes. Voorlopig rij je helemaal nergens op, want de BMW minibike is nog een concept.

Het ding luistert naar de naam BMW Motorrad Concept CE 02. Volgens BMW is de tweewieler gericht op jonge mensen. Deze minibike zou een uitstekend zijn voor mensen die nog niet eerder kennis hebben genomen met een tweewieler. Het is niet zo uitdagend als een motorfiets en zelfs laagdrempeliger dan een scooter.

Het concept weegt ongeveer 120 kg. Mensen van 16 jaar en ouder met een geschikt rijbewijs zouden op de elektrische minibike moeten kunnen rijden. Het vermogen ligt op 11 kW. Het is best een serieus ding, want de topsnelheid ligt op 90 km/u. De actieradius bedraagt 90 kilometer. Op dit moment weet BMW nog niet of ze de minibike daadwerkelijk in productie gaan nemen.

De publieke onthulling van de Motorrad Concept CE 02 volgt op de IAA in München. Dit evenement gaat volgende week van start.