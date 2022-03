Bored Ape Yacht Club lanceert eigen munt Apecoin

Bij een exclusieve club hoort een exclusieve coin. Althans, zo zou je kunnen denken. De Bored Ape Yacht Club komt nu met de Apecoin.

De Bored Ape Yacht Club (BYAC) is één van de meest exclusieve clubs als het gaat om NFT’s. Diverse beroemdheden bezitten een NFT van de club. De exclusiviteit zit hem niet alleen in de leden, maar ook in de prijzen. De goedkoopste NFT kost al meer dan 150.000 euro. De handel verloopt via Ethereum, maar de BYAC heeft nu een eigen cryptocurrency gelanceerd onder de naam ApeCoin met de afkorting APE.

De ApeCoin heeft op Coinmarketcap momenteel een waarde van meer dan 10 euro per coin. Het lijkt een beetje op een hype die doet denken aan Dogecoin. Gaat dit een munt worden die in 2022 gaat exploderen? Moeilijk te zeggen en investeer ook zeker niet op basis van speculatie. Realiseer dat er nu een enorme hype is ontstaan rondom de nieuwe munt. Leden van de BYAC kunnen een eigen ApeCoin claimen en daarvoor hebben ze 90 dagen de tijd. Er worden er 10.000 verdeeld.

De handel in ApeCoin komt straks echt op gang met een listing op grote exchanges. Daar ga je APE dan ook straks aantreffen. Onder andere Binance, ByBit, Kraken en KuCoin hebben al aangegeven APE op te nemen in het aanbod.