Brandweer test drone die mogelijk levens kan redden

De drone van de brandweer kan op plekken komen om een situatie in kaart te brengen.

Een slimme drone die helpt bij een evacuatie als er een brand is. Het is de werkelijkheid met een drone van Blue Jay en de brandweer Zuidoost-Barbant. Blue Jay is een studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven en zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van drones.

Gisterochtend vond er een proef plaats met de drone in samenwerking met de brandweer. Er werd een situatie geschetst waarbij brand was uitgebroken in een verzorgingstehuis. Doelstelling was om zo snel mogelijk te evacueren. Het personeel werd in deze situatie bijgestaan door de drone. Dankzij kunstmatige intelligentie kan de drone zelfstandig opereren en mensen herkennen. Het enige wat de mensen moeten doen is de drone volgen die hen veilig naar buiten brengt.

De drone is een mooie toevoeging voor de brandweer. De drone is immers sneller ter plaatse dan de brandweer. Terwijl de brandweermensen onderweg zijn, kan de drone mensen evacueren bij een beginnende brand.

In een video is te zien hoe de drone van Blue Jay de hulpdiensten weet te ondersteunen in een alarmerende situatie. Uiteindelijk bestaat de kans dat de brandweer in de toekomst inderdaad drones gaat gebruiken voor calamiteiten.