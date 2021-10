‘Breaking news’ voortaan via Google met deze nieuwe functie

Althans, dat is de ambitie van het bedrijf. Google zou graag willen dat jij ‘breaking news’ via hun nieuwe functie leest.

Super snel op de hoogte zijn van allerlei ontwikkelingen, dat willen we allemaal. Dat doen we vaak via Twitter. Hier kan je realtime de laatste (nieuws-) berichten lezen. Maar Google gaat daar veranderingen in brengen met de nieuwe functie genaamd Big Moments.

Google breaking news

Het allerlaatste nieuws. Daarvoor moet je dus bij Google zijn, volgens het bedrijf. Google Nieuws kennen we al en is een goed platform om nieuws te lezen die je gemist hebt. Of om artikelen te lezen over uiteenlopende onderwerpen. Big Moments gaat dit aanvullen met het allerlaatste hete nieuws.

Volgens een rapport van The Information heeft een team binnen het bedrijf geprobeerd functies te ontwikkelen om je tijdens kritieke gebeurtenissen naar Google te trekken. Het merkte op dat de functie Big Moments bedoeld is om het laatste nieuws te markeren en extra context te bieden wanneer je op zoek bent naar informatie over een gebeurtenis.

Topverhalen

Momenteel kun je topverhalen over een onderwerp zien, samen met enkele tweets op Google Zoeken. Het bedrijf wil in de toekomst meer kritische en geverifieerde informatie weergeven, zoals het aantal doden bij een natuurramp.

In het informatierapport staat dat Google een neutrale stem wil zijn bij het tonen van het laatste nieuws. Het team dat aan deze functies werkt, heeft nagedacht over vragen zoals wanneer een schietpartij als een terroristische aanslag moet worden bestempeld.

Het bedrijf heeft een aantal van deze functies getest tijdens de aanslagen in Kabul die in augustus plaatsvonden. Het begon met het weergeven van informatiefragmenten van Wikipedia, de omvang en het aantal gewonden. Of gebruikers hier echt op zitten te wachten terwijl we al overspoeld worden met nieuwsfeeds, dat is de vraag. Maar Google kennende komen ze weer met een goed alternatief.