Bugatti smartwatch is verrassend goedkoop - Apparata

Alles is relatief, maar deze Bugatti smartwatch is in principe voor iedereen betaalbaar.

Er zijn van die dromen waar je van tevoren weet: de kans dat ik dit ga realiseren is 0,1 procent. Bijvoorbeeld het kopen van een gloednieuwe Bugatti Chiron. Het prijskaartje van de hypercar bedraagt meer dan drie miljoen euro. Datzelfde Bugatti heeft nu een smartwatch gepresenteerd. En geheel tegen de verwachting in is de wearable eigenlijk best betaalbaar.

Prijzen voor de smartwatch beginnen namelijk bij 899 euro. Er zijn smartwatches van luxe modemerken waar je meer voor moet betalen. Bugatti heeft de slimme horloges ontwikkeld in samenwerking met VIITA. Via Kickstarter wordt het concept gepromoot. Als ze 50.000 euro weten op te halen gaat het feest door. Er worden maximaal 699 stuks geproduceerd. Dus het is nog een schaars ding ook.

Er zijn drie modellen. De Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire en de Bugatti Ceramique Edition One Divo. De hardware is niet verkeerd. Je hebt een 390 x 390 LED touchscreen, een 445 mAh batterij met een accuduur van 14 dagen en er zitten ook een aantal gezondheidsfeatures. Denk aan een bloedzuurstof meter, hartritme meter, een GPS-meter en ga zo maar door.