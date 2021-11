Burberry lanceert eigen motor in een gelimiteerde oplage

Wat gaat hier mis? Burberry en een motor om lekker op te crossen. Ja, het bestaat echt!

Als je kleding van Burberry draagt wil je niet onder de modder zitten. Niet alleen is het zonde van de dure kleding, maar de modder verbergt natuurlijk het zichtbare merk. Hoe vreemd is het dan dat Burberry een motor lanceert dat een echte crossbike is. Je zou eerder een, pak hem beet, elektrische scooter verwachten.

De Burberry motor is een samenwerking tussen het luxe modehuis en DAB. Laatstgenoemde is een fabrikant van motorfietsen uit Frankrijk. De tweewieler betreft een elektrische motorfiets met een 9kW sterke elektromotor. De 51.8v lithium-ion accu realiseert een elektrisch rijbereik van 109 kilometer. De topsnelheid bedraagt 105 km/u. En ja, met deze motorfiets mag je op de openbare weg rijden. Mits verzekerd enzovoorts uiteraard.

Deze motorfiets luistert naar de naam DAB Concept-E RS Burberry Edition. Er worden er slechts 100 van gemaakt. Wie interesse heeft kan een aanbetaling doen van 1.000 euro. De Burberry motor komt in de kleuren Midnight Blue en Metallic Grey op de markt. In beide gevallen is het logo van het modemerk prominent aanwezig op de behuizing van de motorfiets. Bestellen kan via DAB en beide motorfietsen zijn nog op voorraad.