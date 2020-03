Burnout Paradise komt naar Nintendo Switch

De Remastered is aangekondigd voor de console van Nintendo.





Burnout Paradise: Remastered komt naar de Nintendo Switch. Dat hebben Nintendo en Electronic Arts Inc. aangekondigd. De game zal op 60 FPS draaien en werken door middel van touchbediening.

Het is een trip down memory lane naar Paradise City voor gamers die het spel vroeger hebben gespeeld. Naast de originele game komen er ook acht add-ons naar het spel.

Burnout Paradise Remastered bevat de volledige originele game en alle extra DLC-pakketten die ooit zijn uitgebracht, inclusief het Cops and Robbers-pakket, Legendary Cars, Burnout Bikes en Big Surf Island, met nieuwe locaties, uitdagingen en voertuigen om te ontdekken.

De game werd twee jaar geleden al uitgebracht op de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Een exacte releasedate is nog niet bekendgemaakt. Voor nu is alleen duidelijk dat het spel dit jaar naar de Switch komt. Op de PC, PS4 en Xbox kost Burnout Paradise Remasterd 19,99 euro. Verwacht een vergelijbare prijs voor de Switch.