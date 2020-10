Cadeautje voor de feestdagen? Ga dan NU bestellen - Apparata

Voorkom een teleurstelling met de feestdagen en bestel nu al je cadeautjes via webshops.

De webshop is in 2020 belangrijker dan ooit geworden. Door het coronavirus zijn we minder in de winkelstraten en meer online te vinden. Dit heef als gevolg dat het online shopverkeer de afgelopen maanden flink is toegenomen.

Het lijkt misschien nog ver weg, maar voor je het weet is het weer tijd voor Sinterklaas en Kerst. Grote kans dat jij een cadeautje of meerdere cadeautjes gaat scoren. Voor vrienden, familie of je geliefde. Brancheorganisatie Thuiswinkel.org roept om op tijd te gaan online shoppen. De kans is groot dat bezorgpartijen als PostNL en DHL straks verdrinken in het werk. Bestellen rond de feestdagen is daarmee bijna gegarandeerd dat de ontvanger je cadeau niet tijdig krijgt.

Je kunt beter een paar weken met je bestelling huis wachten op de feestdagen dan op een later moment bestellen. Webwinkels denken dat de omzetstijging voor dit jaar op 20% gaat uitkomen. Niet alleen omdat online sowieso groeiende is, maar vooral vanwege het coronavirus.

Thuiswinkel.org staat daarom de campagne Wees voorbereid – bestel op tijd om drukte voor webshops én bezorgers zoveel mogelijk te verdelen. Nog een maand en een paar nachtjes te gaan voor dat heerlijke avondje..