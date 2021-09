Cake Makka: de allerstoerste elektrische scooter

Een prachtig design en verkrijgbaar in meerdere varianten. Dit is de nieuwe Cake Makka, een elektrische scooter met een stoer voorkomen.

Deze week heeft Cake de nieuwste elektrische scooter gepresenteerd. De tweewieler luistert naar de naam Makka. Het ding komt in twee varianten. De Flex, wat de krachtigste variant is, en de Range met de focus op actieradius. De Flex heeft een topsnelheid van 45 km/u en met de Range kun je maar 25 km/u. Laatstgenoemde is bedacht om zonder rijbewijs op het fietspad te kunnen rijden. Maar in Nederland kennen we helaas andere regels.

Je kunt allerlei configuraties bedenken om je Makka samen te stellen. Er zijn standaard 8 verschillende configuraties waar uit gekozen kan worden. Bijvoorbeeld een versie met een volwaardige tweede zitplaats, een kinderzitje of een versie met een extra ruimte om spullen mee te nemen.

Prijzen beginnen bij 3.500 euro voor de Cake Makka range. Het opgegeven rijbereik is 60 kilometer. De Flex komt iets minder ver met een bereik van 50 kilometer. Maar het voordeel van die uitvoering is dat ‘ie een stukje harder kan rijden. Cake levert de nieuwe elektrische scooters in 2022. Het is vanaf nu mogelijk om een pre order te plaatsen. Je hebt hoe dan ook een gave en unieke tweewieler met deze Makka, welke uitvoering je ook kiest.