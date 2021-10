Call of Duty: Vanguard Zombies trailer is officieel

Call of Duty: Vanguard heeft Zombies uit de doeken gedaan. Trailer, info en meer na de klik!

Met een bloedspannende trailer is Call of Duty: Vanguard Zombies nu echt officieel. Onder begeleiding van een soundtrack gemaakt door Billie Eilish krijgen we de eerste gameplay te zien.

In de trailer krijg je een stukje van het verhaal achter dit deel van Zombies te zien. Net als de single player en multiplayer, speelt Zombies zich af in het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog. Ook komt er een nieuw soort monster aan bod, tevens terug te zien op artwork van de game mode. De gameplay oogt verfrissend, maar ongetwijfeld kunnen we ook de nodige ouderwetse elementen van Vanguard verwachten. Denk aan rondes waar je moet overleven, terwijl er elke ronde steeds meer zombies en krachtigere bazen op je af komen.

Je kunt in elk geval hopen op een typische Zombie ervaring. De ontwikkeling van dit gedeelte is namelijk in handen van Treyarch. Dezelfde partij die verantwoordelijk waren voor Zombies in Black Ops: Cold War. En dat was een zeer vermakelijke Zombie-game, dus kom maar op!

Call of Duty: Vanguard verschijnt op 5 november op PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S en Windows.