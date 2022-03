Canada’s meest brute berghut

Parks Canada

Dit is Canada’s meest bizarre berghut. Maar er is slecht nieuws, want binnenkort kan je er niet meer heen.

De berghut is namelijk te gevaarlijk geworden. Het is een historische hut hoog in het Yoho National Park in Canada en staat nu op de planning om te worden gesloopt. Dit zeggen parkfunctionarissen, omdat de rots en de grond eronder aan het eroderen zijn, waardoor het 100 jaar oude bouwwerk het risico loopt in te storten.

Canada’s brute berghut

Het is een berghut hoog in de bergen met fenomenaal uitzicht. Het staat op een historische plek, die zich uitstrekt over de continentale kloof in de buurt van Yoho National Park. Volgens Parks Canada, op 9.600 voet boven de zeespiegel, is de schuilplaats al lang een populaire bestemming voor wandelaars en een startpunt voor bergbeklimmers die enkele van de nabijgelegen toppen willen beklimmen.

De hut is gebouwd in 1922 en staat op een helling die ooit bedekt was met een permanente sneeuw- en ijslaag, die de grond en het gesteente eronder op hun plaats hield. Door de klimaatverandering is dit veranderd en ligt er niet meer permanent sneeuw.

Parks Canada

Te gevaarlijk

De cabine werd in 2018 gesloten voor bezoekers en er werd begonnen aan het behoud van de structuur; Parks Canada stortte meer dan $ 600.000 in het installeren van rotsankers onder de hut. Maar het jaar daarop stagneerde het werk vanwege het slechte weer, en in 2020 vertraagde de covid-19-pandemie de procedure verder. Vorig jaar verslechterde de erosie, met meer dan 4.000 kubieke voet materiaal dat van de hellingen onder de cabine viel. Dat bracht parkambtenaren ertoe te besluiten de structuur om veiligheidsredenen helemaal uit elkaar te halen.

“We zijn absoluut bedroefd door het verlies van dit toevluchtsoord in de bergen als gevolg van de gevolgen van klimaatverandering”, vertelde Alex Kolesch, senior adviseur bij Parks Canada, aan Inside Climate News. “We kijken ernaar uit om manieren te onderzoeken om dit belangrijke deel van Canada’s erfgoed en deze nationale historische plek te blijven herdenken.”