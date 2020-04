Candy Crush-verslaving duikt weer op met gratis levens

Komt de game weer tot bloei met deze actie?





Door de coronacrisis waar we ons in bevinden moeten we ons thuis meer vermaken. Daardoor kijken we met z’n allen meer naar Netflix en gamen we meer dan ooit tevoren.

Sommige makers van games springen slim in op de actualiteit. En jij als gamer profiteert daar weer van. Zo heeft de mobiele game ontwikkelaar King aangekondigd dat je oneindige levens krijgt in de Candy Crush-games. Het gaat hier om Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga en Pet Rescue Saga.

Als je eenmaal ver bent gekomen in de Candy Crush-games worden de levels steeds moeilijker. De kans is dan groot dat je levens opraken. Je moet dan wachten voor een nieuw leven, of kunt deze kopen met echt geld. Dit laatste wil natuurlijk niet iedereen doen. En daardoor kan de interesse voor de game opraken.

Met deze actie van King is er weer een reden om Candy Crush af te stoffen. Ook al ga je 5 of 10x dood. Je hebt nu oneindige levens en dat helemaal gratis. De actie loopt tot en met tenminste 5 april.