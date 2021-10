Capsule hotels in Japan: briljant of knettergek?

Gewoon, slapen. Het ‘Capsule Hotel’ in Japan is daarom in het leven geroepen. Japanse gekkigheid of een briljante oplossing?

Elke stad heeft ermee te maken: je wil de binnenstad goed indelen. Daarmee wordt natuurlijk het belang van de bewoner dan wel bezoeker op één gezet, maar dan moet het wel passen. Dat lukt niet altijd. Helemaal in Tokio, de hoofdstad van Japan, is ruimtegebrek een groot probleem.

Besparen

Ruimte besparen wordt op vele manieren gedaan, maar één van de leukste manieren is en blijft het Capsule Hotel. Dit is een verzamelnaam voor een type hotel in Japan wat bedoeld is om ruimte te besparen. Normaliter is een hotelkamer een redelijke kamer, zelfs als je op budget shopt. In een Capsule Hotel absoluut niet. Dan krijg je letterlijk een capsule.

Capsule Hotel

Het idee is simpel: de ‘hotelkamers’ zijn ingedeeld in een lange gang. Opgestapeld en op een rij gezet heb je de capsules die je krijgt als je een ‘kamer’ boekt. We durven het nauwelijks kamers te noemen, want het is letterlijk een bed met een klein beetje ademruimte eromheen. Het is een beetje alsof je een wasserette binnenloopt, maar alle wasmachines zijn hotelkamers. Je krijgt wat kleine extraatjes om spullen in op te bergen, maar verder zijn de capsules uiterst klein.

Goedkoop

Waarom zou je dit jezelf aandoen? Een stad als Tokio heeft vast nog wel ergens een bekende hotelketen waar je echte kamers kunt krijgen. Er zijn twee type mensen die een Capsule Hotel vast zien zitten. De eerste groep is koopjesjagers. Een Capsule Hotel is erg goedkoop: soms zo laag als 20 euro per nacht. Als slapen je hoofddoel is, is 20 euro erg weinig.

Werken

De tweede gebruiker van een Capsule Hotel is erg simpel: de Japanner zelf, in plaats van een toerist. Japanners die tijdelijk in Tokio werken gebruiken de Capsule Hotels vaak, omdat hun dag bestaat uit erg veel werken. Aan het einde van de dag ga je toch weinig leuks doen, dus plof je neer in je capsule, klaar om de dag erna weer te werken. Ook dan spreken de lage kosten aan en is het Capsule Hotel een perfecte oplossing.

Ruimte en geld besparen: alleen Japanners zouden het aandurven om een soort luxe mortuarium om te dopen tot hotel. Het Capsule Hotel is echter een goede oplossing voor een bestaand probleem. Zou jij er willen slapen?