Casio onthult voor het eerst een G-Shock smartwatch - Apparata

De Casio G-Shock is al een jarenlange bekend horloge, maar nu is dit uurwerk er voor het eerst als een smartwatch.

En daarmee stapt Casio met de bekende G-Shock naam in de wereld van smartwatches. Het slimme horloge is uitgerust met Google Android Wear OS en is gericht op sportiviteit. De volledige naam van de wearable is GSW-H1000.

De allereerste G-Shock werd 38 jaar geleden geïntroduceerd door Casio. Het horloge van dit Japanse merk groeide uit tot een icoon en is nog steeds in allerlei kleuren te verkrijgen. De G-Shock smartwatch is echter een nieuwe stap, terwijl het oude principe is gebleven. Dat betekent een stevig horloge voor een breed publiek toegankelijk.

Casio G-Shock smartwatch

De Casio G-Shock smartwatch kan 200 meter diep het water in, heeft twee schermpjes. Een kleuren LCD om alle slimme functies weer te geven en een always-on display voor de tijd. Er zit een GPS in de wearable ingebouwd en er zijn ook voorgeprogrammeerde sportactiviteiten te gebruiken. Verder kan je hartritme worden bijgehouden en zit er tevens een hoogtesensor in verwerkt.

Compleet een zeer complete smartwatch. De line-up bestaat uit de GSW-H1000, GSW-H1000-1A en GSW-H1000-1A4. De smartwatch gaat zo’n 700 euro kosten. Het is de bedoeling dat deze wearable halverwege mei op de markt komt.