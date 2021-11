Check deze speciale South Park aflevering met Bitcoin

Comedy Central

De populaire serie South Park ziet ook de voordelen van Bitcoin en heeft er een speciale aflevering over gemaakt.

South Park is een populaire Amerikaanse satirische animatieserie gemaakt door Trey Parker en Matt Stone. Het is bekroond met meerdere Emmy’s. Sinds 1997 kun je de serie zien op Comedy Central. De meest recente aflevering van South Park, de special “Post COVID”, bespot een toekomst waarin de enige geaccepteerde valuta Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn. De geanimeerde sitcom van een uur gaat jaren verder in de toekomst, waar de hoofdpersonen nu allemaal volwassen zijn, behalve Kenny McCormick die dood is.

South Park en Bitcoin

De populaire tv-sitcom South Park op Comedy Central is zeer bekend in de hedendaagse popcultuur. In de afgelopen 24 jaar heeft de geanimeerde sitcom meer dan 300 afleveringen uitgezonden. En in recentere tijden hebben Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman en Kenny McCormick te maken gehad met een interessante wereld. In de laatste aflevering genaamd “Post COVID” krijgt Stan, die nu een online whiskyconsulent is, van Kyle te horen dat Kenny is overleden.

Wanneer Stan besluit naar Kenny’s uitvaartdienst te gaan, brengt hij zijn verblijf door in het Super 12 Motel Plus. Hier wordt hij begroet door een medewerker. Die zegt: “Nu nemen we natuurlijk alleen Bitcoin en andere cryptocurrencies. Omdat… weet je – het is de toekomst – hebben we allemaal besloten dat gecentraliseerd bankieren wordt gemanipuleerd”, voegde de Super 12 Motel Plus-medewerker eraan toe. “Ja, ik weet het,” zucht Stan en overhandigt de klerk een kaart met het Bitcoin-logo erop met een QR-code.

Eerder

De digitale munt was al eerder in series en films te zien. Dit jaar is Bitcoin genoemd in Marvel Cinematic Universe’s actiedrama tv-show “The Falcon and the Winter Soldier”. Bitcoin is meerdere keren te zien geweest in de Amerikaanse comedy-dramaserie “Shameless”. Het leidende crypto-activum is ook twee keer genoemd in de Amerikaanse tv-spelshow Jeopardy.