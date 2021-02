Chrome op iOS krijgt een briljante functie - Apparata

Er komt een belangrijke update voor Google Chrome op iOS. Daarmee kan voorkomen worden dat anderen jouw privézaken te zien krijgen.

Het komt vroeg of laat een keer voor dat jij je telefoon even geeft aan een vriend, vriendin of familielid. Misschien om een grappig appje te lezen, of om een foto of video te bekijken. Wat je niet wilt is dat deze persoon ongevraagd gaat rondneuzen in je smartphone. Helemaal niet op plekken wat je als privé beschouwt.

We laten allemaal wel eens een tabblad openstaan in de browser. Met name op de smartphone, want ja wie komt daar nu? Het is extra vervelend als jij iets hebt openstaan dat privé is. Denk aan belangrijke gegevens, misschien je trouwplannen waar nog niemand vanaf weet of ga zo maar door. In dat kader krijgt Chrome op iOS een zeer mooie update.

Wanneer je een tabblad in Incognito hebt openstaan zal deze voortaan geblurd worden. De content van het openstaande tabblad komt alleen zichtbaar wanneer er een veiligheidscheck heeft plaatsgevonden. Dit kan via Face ID of via Touch ID zijn. Zo weet de smartphone zeker dat jij het bent en niemand anders.

Heb je geen behoefte aan deze nieuwe Chrome feature op iOS, dan dan dat ook gewoon. Via de Instellingen zal het mogelijk zijn om de functie zowel in- als uit te schakelen. De functie is op dit moment nog in beta, maar zal uiteindelijk naar iOS komen. (via 9to5Google)