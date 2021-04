Clubhouse is na één jaar al gigantisch veel geld waard - Apparata

De app waar iedereen op dit moment over praat. Clubhouse is na één jaar draaien al enorm veel geld waard.

De app waar je lekker mee kan luisteren bij gesprekken is hot op dit moment. Clubhouse is één jaar oud en ze gaan nu hun derde financieringsronde in (series C). De social audio- app zegt dat de nieuwe ronde werd geleid door Andrew Chen van Andreessen Horowitz, met deelname van DST Global, Tiger Global en Elad Gil. Met deze nieuwe ronde is de waardering verdrievoudigd sinds januari dit jaar en dus is Clubhouse veel geld waard.

Waardering

De app wordt op dit moment gewaardeerd op $4 miljard. Allemachtig, en dat voor een app dat geeneens een Android- versie heeft. Ook zijn de concurrenten hard bezig om Clubhouse schaamteloos te kopiëren, zoals wel vaker voorkomt. Alle grote jongens zijn er mee bezig: Twitter, Spotify, Facebook, Telegram, Discord en LinkedIn. Sterker nog, Facebook heeft gisteren hun eigen variant geïntroduceerd.

Om de waarde van het bedrijf nog wat verder op krikken wordt vaak het bedrag van de investering genoemd. Maar niet deze keer. Bronnen rondom Clubhouse zeggen dat dit waarschijnlijk komt doordat de Serie C-financieringsronde ‘uit meerdere fasen’ bestaat en daarom niet officieel is afgesloten.

Kapers op de kust

Volgens dezelfde bronnen heeft Twitter interesse getoond om de app over te kopen. Dit zie je vaak, de grote techbedrijven leggen hoge bedragen neer om (nieuwe) concurrenten uit de markt op te kopen. Om later de functie te laten integreren in hun eigen platform, wat eigenlijk het einde is van de oorspronkelijke app. Twitter heeft echter naar verluidt de gesprekken afgebroken om de startup te verwerven tegen een waardering van $ 4 miljard, aldus Bloomberg. En dat voor een app met ‘maar’ 10 miljoen wekelijkse gebruikers. Clubhouse is dus veel geld waard, miljarden zelfs.

Andere aanbiedingen waren er ook volgens een goedgeplaatste bron: “deze financieringsronde was de afgelopen anderhalve maand in de maak”, toen zijn er dus een aantal aanbiedingen gedaan. “Boven 2x” de waardering van $4 miljard. Dus er zijn investeerders die $8 miljard voor Clubhouse over hebben. Dan moet je wel sterk in je schoenen staan als eigenaar van de app, om zo’n bod af te slaan! Wellicht denken ze dat Clubhouse (nog) meer geld kan opleveren in de toekomst.