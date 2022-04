Coinbase beschuldigd van handel met voorkennis cryptocurrency

Nieuwe cryptocurrency promoten waar je zelf een aandeel in hebt. Volgens sommigen maakt Coinbase zich schuldig aan deze praktijken.

Er zitten nog altijd haken en ogen aan cryptocurrency. Zolang er nog geen goede regulatie is zullen de piratenverhalen altijd blijven. Op Reddit heeft gebruiker dragondude4 een interessante post geplaatst. In de post claimt deze gebruiker dat Coinbase handelt met voorkennis, wat natuurlijk illegaal is.

Coinbase maakte bekend 50 nieuwe cryptomunten op te nemen in de handel. Via Twitter werd ontdekt dat er partijen waren die enorme hoeveelheden van deze munten ingeslagen hadden. Vlak voordat de bekendmaking van Coinbase kwam. Opmerkelijk, want dit lijkt inderdaad op handelen met voorkennis.

Het feit dat Coinbase deze cryptocurrency’s gaat aanbieden zorgt voor veel aandacht. Daardoor kan de koers van de munt stijgen. Door alvast van tevoren in te slaan kunnen de bezitters de crypto’s met een dikke winst van de hand doen.

De Securities and Exchange Commission (SEC) zou zich nog niet hebben bemoeid met de zaak. Maar wellicht dat er met wereldwijde aandacht er toch een balletje gaat rollen. Belangrijk is dan wel dat er bewijzen op tafel komen. Want zonder direct bewijs kan de SEC ook geen schuldige aanwijzen en straffen uitdelen.