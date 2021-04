Compleet nieuwe iMac met M1 en meerdere kleuren - Apparata

Vanaf de grond opnieuw opgebouwd, aldus Apple. Dit is de iMac met M1 processor.

Zoals verwacht heeft Apple vanavond de nieuwe iMac serie gepresenteerd. Met M1 chip en echt compleet nieuw, want er is gekozen voor een kersvers ontwerp. Nog altijd herkenbaar iMac, maar voor het eerst verkrijgbaar in meerdere kleuren.

De voorkant is neutraal, met bijvoorbeeld het ontbreken van een Apple-logo. De achterkant is wel wat meer uitgesproken, met een het grote Apple-logo. Door de komst van de M1-chip is het de dunste iMac ooit. Dat zie je vooral als je naar de zijkant van de computer kijkt.

Ondanks het dunnere formaat, zitten er toch nog twee kleine ventilatoren in de nieuwe iMac met M1 chip. Het is een nieuwe 4.5k Retina display van 24-inch groot met Apple’s TrueTone technologie. Verder is de computer uitgerust met een 1080p FaceTime camera, wat tevens een belangrijke vernieuwing is. Zeker in deze tijden van videobellen. Bij een goede camera hoort een goede microfoon, ook dat is nieuw met de iMac. Als laatste zijn er nieuwe speakers in de computer te vinden voor betere geluidskwaliteit.

De performance is minstens op hetzelfde niveau als de MacBooks met M1 chip. Apps openen bijna meteen, zonder vertragingen. Gamen moet tevens een toffe ervaring opleveren, aldus de Amerikaanse techgigant. De CPU is 85% sneller in vergelijking met uitgaande iMac met Intel-processor. En GPU is tot twee keer sneller, met tot 50% snellere graphics. iPad en iPhone apps zijn tevens te gebruiken op de iMac M1, maar realiseer wel dat het geen touchscreen is.

Een vette innovatie van de nieuwe iMac is dat de ethernet poort is verwerkt in de adapter. Daarmee kun je de kabel eventueel op de grond erin steken en blijft je bureau mooi vrij van kabels. De voedingskabel zelf werkt magnetisch en kun je in het display steken.

Er zijn drie keuzes voor toetsenborden, net welke bij je dagelijkse werkzaamheden past. Zo introduceert Apple voor het eerst TouchID op een los toetsenbord. Hetzelfde geldt voor de Magic Mouse en Magic Trackpad, die in dezelfde kleuren komen als de nieuwe iMac.

iMac M1 prijs en beschikbaarheid

De iMac M1 is vanaf 30 april te bestellen. Het begint bij 1.449 euro en dan kun je kiezen uit vier kleuren. De duurdere varianten zijn verkrijgbaar in zeven kleuren. De tweede variant kost 1.669 euro en de duurste variant begint bij 1.899 euro. Afhankelijk van een persoonlijk configuratie kunnen de prijzen oplopen. Vanaf medio mei is de nieuwe iMac in Nederland verkrijgbaar.