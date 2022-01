Contactloos betalen met iPhone zonder pinapparaat

Er komt geen bankpasje of een pinapparaat aan te pas. Contactloos onderling betalen met iPhone komt eraan.

Met een Apple Watch, iPhone (of diverse Android smartphones) kun je gewoon betalen bij een pinapparaat via NFC-technologie. De bankpas kan daardoor thuisblijven. Vooral prettig in de zomer, als je geen jas hebt en zakken schaars zijn. Maar ook deze ontwikkeling gaat verder. Zo is er een ontwikkeling gaande dat contactloos onderling betalen met iPhone mogelijk maakt.

Bedrijven hoeven daardoor geen pinapparaat te kopen, maar kunnen zelf een iPhone gebruiken om een betaling van een andere NFC-apparaat (zoals een smartphone of smartwatch) te accepteren. Volgens Bloomberg zal de uitrol door middel van een software update de komende maanden uitgerold worden. Apple maakt daarvoor gebruik van technologie afkomstig van het bedrijf Mobeewave. Het is nog onduidelijk onder welke naam Apple deze nieuwe vorm van contactloos betalen per iPhone gaat lanceren.

De ontwikkeling is met name gericht op kleine bedrijven. Investeren in onder andere een pinapparaat is een kostbare gelegenheid. Kleine bedrijven kunnen op deze manier van deze ontwikkeling profiteren. De komende maanden krijgen we ongetwijfeld meer te horen over deze manier van contactloos betalen met een iPhone. Dan zal ook duidelijk worden hoe dit in detail werkt.