Cooler Master Gamepod is een must voor de mancave

Of je nu een console of PC setup in gedachten heb. Met de Cooler Master Gamepod is echt van alles mogelijk.

Voor als je op zoek bent naar de juiste aankleding voor je mancave. Ja, deze Cooler Master Gamepod is een geweldige aanvulling op de ruimte op te vullen. Je kunt allerlei toepassingen bedenken om gamen een toepassing te geven in de mancave. Een bank en TV met console in een hoek. Of een bureau met een monitor, muis, toetsenbord en gamecomputer. Maar dat is zo standaard. Met deze Gamepod kun je al deze dingen combineren in een unieke omgeving.

De Orb X is een nieuwe Gamepod bedacht door Cooler Master. Wat de setup moet gaan kosten is nog niet bekend. De verwachting is dat je echter zomaar 10.000 dollar moet lappen om het uniek stukje design te kunnen bemachtigen. De pod heeft ondersteuning voor drie 27-inch monitoren. Ook komt de pod met een stoel die je kunt verstellen op zes verschillende manieren. In de pod zit een high-end audiosysteem ingebouwd zodat je helemaal op kunt gaan in de game omgeving zonder een koptelefoon te dragen. Ja, die 10k komt niet uit de lucht vallen.

Voor de gewone sterveling een wel erg duur speeltje. Het zou in elk geval niet misstaan in een moderne villa of op een hip kantoor.