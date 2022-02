Copyright-zaak: kunst door robot telt niet

Copyright op je werk? Dan moet je het toch echt zelf schilderen of maken, zo blijkt uit een copyright-zaak in de VS.

Het moet niet gekker worden anno 2022. Men zegt altijd dat robots de wereld overnemen, maar voor nu worden ze nog even tegen gehouden. Tenminste, op het gebied van kunst. Er is namelijk een zaak geweest in de VS over iets waar je waarschijnlijk nog nooit bij stil hebt gestaan.

Kunst door robot

De feiten: degene die copyright wilde aanvragen was Steven Thaler. Deze kunstenaar ontwikkelde een algoritme genaamd Creativity Machine. Dit programma kan vooraf geprogrammeerde afbeeldingen manipuleren om er een uniek kunstwerk van te maken. Dat wordt gedaan door een robot, of kunstmatige intelligentie zo je wil. Uniek werk dus, maar door een robot en niet door een mens. Dat laatste is belangrijk.

Geweigerd

Er kan namelijk om die reden geen copyright komen op werken van de Creativity Machine. Er moet namelijk een aspect van menselijke hersenen en diens expressie in zitten. Omdat een robot of programma het werk heeft gedaan, is dat niet aanwezig. Thaler voegde daar nog aan toe dat zijn hersenen en diens expressie wél het werk hebben gedaan om het algoritme te laten werken, maar het mocht niet baten. Er zijn nog geen officiële regels voor, maar er werd beroepen op eerdere zaken waar dieren kunst hadden gemaakt. Die werden ook geweigerd voor copyright.

Het idee was dan ook voor Thaler om te bewijzen dat er copyright kan komen op iets wat niet door een mens is gemaakt. Bij een kopie zouden namelijk essentiële details afwijken, wat voor Thaler bewijst dat het algoritme werkt. Dat zou hij graag willen beschermen. Maar het US Copyright Office zegt helaas nee. (via The Verge)