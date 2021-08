CrownCruiser: stoere e-bike met een aantrekkelijk prijskaartje

E-bikes heb je in alle soorten en maten. Maar de CrownCruiser is er eentje die de aandacht trekt op een goede manier.

Het imago van de e-bike is door de jaren heen enorm anders geworden. Van fietsen voor bejaarden tot een lifestyle product op twee wielen. Dat komt vooral door de gave e-bikes met een bijzonder design. De CrownCruiser is daar wat dat betreft een goed voorbeeld van.

De CrownCruiser heeft een design dat doet denken aan een motorfiets. Maar vergis je niet, het is gewoon een e-bike. De gehele body van de fiets is gemaakt van carbon fiber. De fiets is voorzien van een krachtige 1000W-motor. Deze komt er in twee smaakjes. Met 250W en een topsnelheid van 25 km/u. En een variant met 750W en een topsnelheid van 50 km/u. Laatstgenoemde is niet relevant voor Nederland. Met dergelijke snelheden kun je niet meer praten over een onschuldige e-bike.

Je kunt de CrownCruiser in meerdere kleuren bestellen. Het voorbeeld op de foto’s is groen, maar daar hoef je dus niet voor te kiezen als dit niet je ding is. Er is een smartphone houder en actieradius bedraagt maximaal 160 kilometer.

De prijs is vrij scherp gezien het design en de gekozen materialen. Voor 3.250 dollar is deze e-bike de jouwe. Althans, als het product daadwerkelijk straks op de markt komt. De makers proberen aan de hand van crowdfunding op Indiegogo het initiatief te lanceren. Het goede nieuws is dat de beoogde doelstelling financieel al is gehaald.