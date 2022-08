Crypto economie zakt onder magische grens

De crypto economie glijdt onder de magische $ 1 biljoen waarde. Dit terwijl Bitcoin onder eerdere ondersteuningszonde duikt.

Het herstel van de crypto economie is er nog niet. Afgelopen weekend daalde de wereldwijde marktkapitalisatie van alle bestaande crypto-activa onder de $ 1 biljoen. De bekendste munt van allemaal, crypto-activa Bitcoin, zakte voor het eerst sinds half juli onder de $ 20K-regio.

Crypto economie zakt

De valutamarkten van digitale munten hadden een vervelend weekend. Dit omdat de wereldwijde marktkapitalisatie voor cryptocurrency iets minder dan $ 1 biljoen is, een daling van 4% in de afgelopen 24 uur. Dat was nadat de crypto-economie de 24 uur ervoor meer dan 6% verloor. De grote daling van de cryptomarkt vond bijna onmiddellijk plaats nadat Fed-voorzitter Jerome Powell zijn toespraak hield op het jaarlijkse Jackson Hole Economic Symposium op vrijdag.

Op het moment van schrijven is Bitcoin (BTC) met 3,5% gedaald en met 4,5% in de afgelopen zeven dagen en het toonaangevende crypto-actief wordt verhandeld voor $ 19.968 per stuk. Ethereum (ETH), het op een na grootste crypto-activum volgens marktwaardering, daalde zaterdag met 5,1% en verloor afgelopen week 8,8%.

Lager

De crypto-economie is een stuk lager in USD-waarde dan op 14 augustus, toen de marktkapitalisatie van alle bestaande munten $1,24 biljoen bedroeg. Die dag sprong Bitcoin over de $ 25K-zone. Sinds die dag zijn er miljarden verdwenen, in een kwestie van iets minder dan twee weken is meer dan 240 miljard dollar verdwenen. Auw.

Een speech van de Fed heeft altijd invloed. Maar er speelt nog wat anders. Er zijn geruchten op sociale media dat de Mt Gox Bitcoin-stash van 140.000 BTC binnenkort zal worden vrijgegeven. Dit zal zeker invloed hebben op de koers.