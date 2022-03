Crypto is ongeschikt voor consumenten om mee te betalen

Experts in Europa denken dat crypto geen rol speelt bij toekomstige betalingen van consumenten omdat het simpelweg ongeschikt is.

Verschillende Europese regelgevers hebben een gezamenlijke waarschuwing afgegeven over crypto-activa. “Deze activa zijn niet geschikt voor de meeste particuliere consumenten als belegging of als betaal- of ruilmiddel”, benadrukten ze.

Europese toezichthoudende autoriteiten

Drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) hebben donderdag in een gezamenlijke verklaring gewaarschuwd voor de risico’s van crypto-activa. De Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA): “waarschuw consumenten dat veel crypto-activa zeer riskant en speculatief zijn.” Veel mensen stappen erin, maar verliezen veel geld. Hun verklaring schetst ook “belangrijkste stappen die consumenten kunnen nemen om ervoor te zorgen dat ze weloverwogen beslissingen nemen.”

De regelgevers legden uit dat hun waarschuwing volgde op “groeiende consumentenactiviteit en interesse in crypto-activa. En de agressieve promotie van die activa en gerelateerde producten aan het publiek.”

Crypto ongeschikt om mee te betalen

Deze activa zijn voor de meeste particuliere consumenten niet geschikt als belegging of als betaal- of ruilmiddel. Teveel risico, te volatiel. Ze merkten op dat consumenten “de zeer reële mogelijkheid hebben om al hun geïnvesteerde geld te verliezen als ze deze activa kopen.”

Verder waarschuwden de ESA’s dat consumenten “waakzaam moeten zijn voor de risico’s van misleidende advertenties. Ook via sociale media en influencers” en “vooral op hun hoede moeten zijn voor beloofde snelle of hoge rendementen, vooral die die te mooi lijken om waar te zijn.” Dat klopt zeker, maar dat is relevant bij elke investering die je doet!