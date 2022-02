Cryptomarkt knalt naar $2 biljoen, zal de stijging doorzetten?

De cryptomarkt doet het goed op dit moment en is weer terug op een waarde van $2 biljoen, vraag is of de stijging doorzet of stopt.

Afgelopen maanden waren niet echt goede maanden voor de crypto’s. Alle handelsplatformen lieten rode cijfers en onder andere Bitcoin verloor veel waarde. Sinds een paar weken maken de digitale munten weer een opmars mee. Ook al staan ze momenteel in de min.

Cryptomarkt tikt $2 biljoen aan

De reden dat de cryptomarkt weer deze waarde haalt, is omdat Bitcoin en Ethereum flink stijgen. Je ziet dan dat investeerders weer vertrouwen krijgen en (ook) investeren in andere munten. Hierdoor stijgt de markt in het geheel.

Bitcoin heeft op $44.063 gestaan en de stijging lijkt door te zetten. De totale markt herstelde en won bijna $90 miljard terug. Dit komt neer op een stijging van 14% in twee weken voor Bitcoin. De tweede grootste munt, Ethereum, stijgt ook over de afgelopen weken en staat nu rond de $3.000. De stijging van de digitale munten heeft geresulteerd in een totale marktwaarde van meer dan $2 biljoen.

Nieuws Canada

De crypto’s hebben de weg weer gevonden naar boven. Het lijkt dat slecht nieuws geen, of nauwelijks, invloed heeft op het sentiment. Het slechte nieuws was dat Canada een besluit heeft genomen om de noodwet van 1988 in te stellen. Dit om de protesteerde vrachtwagenchauffeurs van het ‘Freedom Convoy’ aan te pakken. Zij protesteren tegen de verstrekkende coronamaatregelen in het land.

De Canadese regering zet deze stap om verschillende maatregelen te kunnen nemen, waaronder het bevriezen van bankrekeningen van demonstranten. Hier vallen ook digitale munten en de rekeningen daarvan onder. Het lijkt er echter op dat de digitale munten hier niet onder lijden.