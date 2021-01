Cyberpunk 2077 is een bolwerk van leugens? - Apparata

Heeft CD Projekt Red gelogen met de ontwikkeling van Cyberpunk 2077? Het lijkt er mogelijk wel op.

Hoe heeft het zo mis kunnen gaan voor CD Projekt Red. Een game dat al zoveel jaren in ontwikkeling is, zo slecht afleveren. Wel, het antwoord is mogelijk schokkender dan je zou denken. Blijkbaar zaten ze niet verlegen om een leugentje bij CD Projekt Red als het gaat om de ontwikkeling van Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 ontwikkeling

Volgens Bloomberg-journalist Jason Schreier is er gelogen over het moment dat de ontwikkeling van Cyberpunk daadwerkelijk is begonnen. De makers hebben ons doen geloven dat het een proces van bijna 10 jaar is geweest. Het eerste nieuws over de game werd in 2012 door CD Projekt Red naar buiten gebracht. Er was toen echter helemaal geen sprake van een start van de ontwikkeling. De makers zouden helemaal geen tijd hebben gehad om in 2012 te focussen op Cyberpunk, omdat toen nog alle aandacht was gevestigd op The Witcher 3.

De ontwikkeling van Cyberpunk 2077 is pas begonnen in 2016. De demo die het bedrijf zou hebben getoond op de E3 in 2018 zou ook nep zijn geweest. De game was op dat moment verre van speelbaar. Wederom staat ontwikkelaar CD Projekt Red er gekleurd op met dit nieuwsbericht. De vraag is of de ontwikkelaar nog kan herstellen van al dat slechte nieuws. Een grote update voor Cyberpunk is in de maak. Laten we hopen op het beste.