De AirPods Pro hebben er een nieuwe concurrent bij

Uit onverwachte hoek? De AirPods Pro gaan concurreren met Qualcomm.





Het Amerikaanse techbedrijf Qualcomm ken je voornamelijk van de chips die ze maken. In de meeste high-end Android-smartphones zijn de processoren van Qualcomm te vinden. Het bedrijf doet echter meer dan enkel chips voor smartphones produceren.

Qualcomm maakt ook chips voor draadloze oortjes en hebben vandaag de nieuwste generatie gepresenteerd. Het gaat hier om de nieuwe QCC514x en QCC304x. Net als een high-end product als de AirPods Pro, hebben de chips van Qualcomm onder andere de beschikking over actieve ruisonderdrukking. Waar de AirPods werken met Siri, werken de chips van Qualcomm met de assistenten Alexa en Google Assistent.

Bedrijven die de technologie van Qualcomm gaan afnemen hebben meteen een sterk product in huis. Er zit nog wel een verschil in de chipsets. Zo kan de QCC514X geactiveerd worden met je stem. De QCC304x heeft een fysieke aanraking aan het oortje nodig om bediend te kunnen worden. Kortom: deze chips van Qualcomm gaan we terugzien in draadloze oortjes van diverse techfabrikanten.