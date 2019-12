De best verdienende YouTubers van 2019

Dit zijn ze.

Er valt met YouTube anno 2019 nog steeds heel veel geld te verdienen. Het is daarbij een pré om in het land entertainment te wonen: de Verenigde Staten van Amerika. De markt voor dit soort dingen is daar nu eenmaal veel groter in vergelijking met de rest van de wereld. Het jaarlijkse lijstje van Forbes met De best verdienende YouTubers bestaat dan ook voor een groot deel uit Amerikanen.

Wat opvalt is dat content gericht op kinderen goud waard lijkt te zijn. Eerder dit jaar maakte YouTube bekend dit soort content juist aan te gaan pakken. Omdat kinderen een kwetsbare doelgroep zijn en niet door kunnen hebben of iets reclame is of niet wil YouTube streng gaan kijken of de content wel in de haak is. De top 10 met best verdienende YouTubers van 2019 check je hieronder. Er zitten stijgers tussen, maar ook dalers. De inkomsten zijn door Forbes berekend aan de hand van een aantal factoren. Er is gemeten van 1 juni 2018 tot en met 1 juni 2019. Verder zijn alle inkomsten exclusief belastingen en andere financiële zaken die nog afgetrokken moeten worden. Netto is het dus zeker niet.

10 – Evan Fong – 11,5 miljoen dollar – 3 plekken gedaald

9 – Daniel Middleton – 12 miljoen dollar – 5 plekken gedaald

8 – Markiplier – 13 miljoen dollar – 1 plek gedaald

7 – PewDiePie – 13 miljoen dollar – 2 plekken gestegen

6 – Preston Arsement – 14 miljoen dollar – Nieuw

5 – Jeffree Star – 17 miljoen dollar – Gelijk gebleven

4 – Rhett and Link – 17,5 miljoen dollar – Nieuw

3 – Nastya – 18 miljoen dollar – Nieuw

2 – Dude Perfect – 20 miljoen dollar – 1 plek gestegen

1 – Ryan Kaji – 26 miljoen dollar – Gelijk gebleven