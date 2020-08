De beste films op Netflix in augustus [2020]

Voor de maand augustus heeft Netflix weer een aantal heerlijke films in petto.

Iedere maand vult Netflix het aanbod aan met films en series, zo ook in augustus. De Amerikaanse streamingdienst heeft deze maand mooie dingen voor je. Wat te denken van Panic Room (2002) van David Flincher? Een ondergewaardeerde film van de regisseur van The Girl With The Dragon Tattoo en Gone Girl, maar zeker de moeite van het kijken waard. Ook American History X is een goede toevoeging aan het aanbod van Netflix films in augustus. Dit en meer check je in het overzicht hieronder!

1 augustus – The Nutty Professor 2 – The Klumps

De gezette professor Sherman Klump is terug en hij gaat trouwen met zijn collega Denise Gaines. Helaas is zijn destructieve dubbelganger Buddy Love ook terug.

1 augustus – American Sniper

De Navy SEAL-scherpschutter Chris Kyle voert in Irak een ongeëvenaard aantal succesvolle missies uit, zelfs als hij de greep verliest op zijn leven thuis.

1 augustus – Seed of Chucky

De moordlustige pop Chucky krijgt hulp van zijn zoon Glen, die net zo wraakzuchtig is als zijn vader, en van Tiffany, de ‘vrouw’ van Glen die ook hongert naar bloed.

1 augustus – The Lego Movie

De gewone mini-jongen Emmet wordt aangezien voor de LEGO MeesterBouwer en wordt meegesleurd in een missie om de slechte plannen van Lord Business te dwarsbomen.

1 augustus – The Judge

Een advocaat uit de stad komt terug naar zijn geboorteplaats als zijn vader wordt beschuldigd van moord. Hij neemt de zaak aan en onthult familiegeheimen.

1 augustus – American History X

Een neonazi komt in de gevangenis voor moord. Als hij eruitkomt heeft hij zijn leven gebeterd. Maar kan hij voorkomen dat zijn jongere broer in zijn voetsporen treedt?

1 augustus – Duplicity

Twee verliefde bedrijfsmedewerkers raken verstrikt in een bittere rivaliteit tussen twee farmaceutische multinationals.

1 augustus – Bumblebee

Bumblebee vlucht in 1987 voor de Decepticons en verstopt zich op aarde. Hij raakt bevriend met een droevige tiener, maar dan krijgt de vijand de Kever weer in het vizier.

1 augustus – Teenage Mutant Ninja Turtles

Als New York in handen valt van de slinkse crimineel Shredder, kruipen vier onwaarschijnlijke misdaadbestrijders uit hun schuilplaats in de riool om de stad te redden.

1 augustus – Panic Room

Meg Altman betrekt samen met haar dochter een appartement dat een Panic Room heeft tegen indringers. Maar wat gebeurt er als die indringers iets uit de Panic Room willen?

5 augustus – Mean Girls 2

Zij is een buitenbeentje dus haar vader belooft de universiteitskosten van een medeleerlinge te financieren als zij omgaat met zijn dochter.

14 augustus – The Break-Up

De nietsbetekenende ruzies van samenwonend stel Gary en Brooke veranderen in een bikkelharde strijd om hun appartement.

15 augustus – No Strings Attached

Emma en Adam hebben een open relatie, met seks maar zonder emotionele ballast en dat gaat prima totdat echte gevoelens in het spel komen.

20 augustus – Smallfoot

Nadat Migo de yeti uit zijn dorp wordt verbannen omdat hij beweert dat smallfoots echt bestaan, gaat hij op reis om te bewijzen dat hij gelijk heeft.

20 augustus – A Star is Born

Een ambitieuze zangeres heeft een passionele relatie met een doorgewinterde muzikant. Haar carrière zit in de lift. Zijn zwaktes brengen hem in een neerwaartse spiraal.

29 augustus – Footloose

Stadskind Ren McCormack blijft steken in een dorp waar dansen illegaal is. Terwijl hij het tegen het dorp opneemt, raakt hij verliefd op de mooie dochter van de pastoor.

Dit waren de beste films van Netflix in augustus. Check hier het volledige aanbod van Netflix voor deze maand.